Am Rande des FCA-Spiels löst sich ein Schuss aus der Waffe eines Polizisten

Aus der Waffe eines Polizisten, der beim Heimspiel des FC Augsburg im Einsatz ist, löst sich am Samstagnachmittag ein Schuss. Unbeteiligte werden nicht verletzt.

Am Rande des Heimspiels des FC Augsburg hat sich am Samstagnachmittag ein Schuss aus der Waffe eines Polizisten gelöst. Dies hat das Polizeipräsidium Schwaben-Nord am Abend auf Anfrage unserer Redaktion bestätigt. Es sei zu einer Schussabgabe gekommen, sagte eine Sprecherin. Unbeteiligte - also Fans oder Bürgerinnen und Bürger - seien dabei nicht verletzt worden. Ob einer der beteiligten Polizisten zu Schaden gekommen sei, ist derzeit noch nicht bekannt.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Twitter International Company Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Bei FC Augsburg gegen Mönchengladbach löst sich Schuss aus Waffe eines Polizisten

Bereits im Lauf des Abends kursierten im sozialen Netzwerk "X" (ehemals Twitter) Meldungen, nach denen sich während des Spiels aus einem Polizeiauto heraus ein Schuss gelöst habe. Der Schuss habe sich versehentlich gelöst und niemanden getroffen. Bilder zeigen die Scheibe eines Transporters, der offenbar zu Fans der Gastmannschaft Borussia Mänchengladbach gehört, mit einem kleinen Loch. "Absicht unterstellen wir natürlich nicht", schrieb die Organisation "Fanhilfe Mönchengladbach", die den Fall öffentlich gemacht hatte. Der Bus sei zum Zeitpunkt der Schussabgabe leer gewesen.

Wie die Polizeisprecherin bestätigt, werden nun Ermittlungen aufgenommen. Dies ist üblich, wenn Schüsse abgegeben worden sind.

Lesen Sie dazu auch