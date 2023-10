Am Rettungstag üben Taucher den Notfall

Tauchen ist ein schöner Sport, doch was ist, wenn etwas schief geht? Der Tauchsportclub Neptun Augsburg übte einen Tag lang, in solchen Fällen richtig zu reagieren.

Tauchen ist ein wunderschöner Sport: Die Welt unter Wasser erkunden, das Gefühl der Schwerelosigkeit genießen, gemeinsame Erlebnisse mit anderen – und das generationenübergreifend. Damit das alles sicher abläuft, ist regelmäßiges Üben wichtig. Wöchentliches Training im Hallenbad ist ein sinnvoller Baustein, um Unfällen vorzubeugen. Was aber, wenn trotz aller Vorsorge doch etwas schiefgeht? Dieser Frage widmete sich der Tauchsportclub Neptun e.V. Augsburg bei seinem Rettungstag am Augsburger Autobahnsee in allen Facetten.

Bei strahlendem Herbstwetter trafen sich jüngst rund 20 Mitglieder des Vereins und des benachbarten TC Aquarius im gemeinsamen Vereinsheim frühmorgens zum Aufbaukurs HLW. HLW? Das steht für Herz-Lungen-Wiederbelebung und sollte grundsätzlich fast jedem seit seinem Erste-Hilfe-Kurs für den Führerschein bekannt sein. Leider liegt dieser oft Jahre zurück, vieles geriet in Vergessenheit und manche Vorgehensweisen wurden auch weiterentwickelt. So besteht die HLW heute aus einer Abfolge von 30 Herzdruckmassagen und zwei Mund-zu-Mund-Beatmungen, ganz egal, ob sie von einer oder zwei Personen durchgeführt wird. Dies wurde nicht nur in der Theorie erörtert, sondern auch an Puppen geübt, wobei auch ein AED, ein automatisierter externer Defibrillator, wie er an vielen öffentlichen Orten schon vorhanden ist, zum Einsatz kam.

Tauchsportclub Neptun Augsburg übt wichtige Erstmaßnahmen

In rund 50 Prozent der vom Verband Deutscher Sporttaucher (VDST), untersuchten Tauchunfälle hat sich jedoch gezeigt, dass die Unfallopfer im Rahmen der Erstmaßnahmen vor Ort keine oder eine nicht ausreichende Sauerstoffversorgung bekommen. Daher hatten die Vereine beim Rettungstag auch mehrere Sauerstoffsysteme zum Ausprobieren vor Ort. Schnell wurde allen klar, dass auch die Bedienung der einfachsten Systeme für eine effektive Nutzung geübt werden muss.

Der Tauchsportclub Neptun e.V. Augsburg übte am Autobahnsee, was bei einem Tauchunfall zu tun ist. Foto: Tauchsportclub Neptun e.V. Augsburg

Auch der Gebrauch von Schneidwerkzeugen wurde gelehrt, denn trägt ein Verunfallter einen Neopren-Anzug, ist eine sinnvolle Erste-Hilfe nicht möglich, also muss er herausgeschnitten werden. Zudem übten die Vereinsmitglieder, Taucher aus dem Wasser in ein Boot zu retten. Mit absenkbarer Bordwand oder Rettungsbrett und ausreichend Helfern ist das kein Problem. Ohne solche Hilfsmittel ist es eine kaum lösbare Aufgabe. Dass Tauchen ein gemeinschaftlicher Sport ist, bei dem es auf die Zusammenarbeit ankommt, wurde an diesem Tag immer wieder klar. (AZ)