Am Samstag startet in Augsburg die Freibadsaison

Der Betrieb in Augsburgs Freibädern wird trotz Mangels an Rettungsschwimmern wohl normal laufen. Los geht es im Familienbad, in zwei Wochen folgen Bärenkellerbad und Fribbe.

Die Freibadsaison in Augsburg startet am Samstag, 6. Mai. Um 11 Uhr wird im Familienbad der Betrieb aufgenommen. Bis zum 31. Mai hat das Bad täglich von 11 bis 19 Uhr geöffnet, ab 1. Juni wird die Öffnungszeit auf 9 bis 20 Uhr ausgedehnt. Bärenkellerbad und Fribbe starten am 20. Mai (bis 31. Mai täglich von 11 bis 19 Uhr), ab 1. Juni ist auch hier von 9 bis 20 Uhr geöffnet. Das unbeheizte Lechhauser Bad startet am 1. Juni in die Saison (11 bis 19 Uhr).

Sportreferent Jürgen Enninger (Grüne) erklärte auf Anfrage, dass man trotz der fehlenden Saisonkräfte für die Aufsicht in den Bädern den Freibadbetrieb wohl werde aufrechterhalten können. Ein Szenario, das jetzt wohl nicht zum Tragen kommt, hatte auch Einschränkungen bei den Öffnungszeiten vorgesehen. "Die Bewerberlage ist aufgrund unserer umfangreichen Akquiseaktivitäten besser geworden, allerdings fehlen uns weiterhin noch Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmer für die Freibadsaison", so Enninger.

Erstes Freibad in Augsburg öffnet: Rettungsschwimmer werden gesucht

Aktuell gebe es kontinuierlich Bewerbungsgespräche. Wie man letztlich personell aufgestellt sei, könne man noch nicht sagen. Die meisten Bewerber hätten noch kein Rettungsschwimmabzeichen in Silber, was Voraussetzung für den Job ist. Die Stadt bezahlt dies wie berichtet. Erst nach erfolgreicher Prüfung sei klar, wie viel Personal man zur Verfügung haben werde, so Enninger.

Nachdem die Stadt im vergangen Jahr aufgrund der Energiekrise die Wassertemperatur gesenkt hatte, sollen es in dieser Saison in den drei beheizten Bädern wieder die üblichen 24 Grad werden, so Enninger. Nur bei Schlechtwetterlage prüfe man eine Absenkung um zwei Grad, um Energie zu sparen.