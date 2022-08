Augsburg

18:00 Uhr

Am Siebentischpark sollen 80 neue Wohnungen entstehen

Plus Der Baustart der Wohnanlage in der Carron-du-Val-Staße rückt nach Jahren näher. Diskussionen gab es um Verkehr und Sozialquote – typisch für manches Neubauprojekt.

Von Stefan Krog

Der Bau von 80 neuen Wohnungen am westlichen Ende der Carron-du-Val-Straße nahe dem Siebentischpark rückt näher. Die Wohnanlage soll auf dem Gelände zweier in die Jahre gekommener Einfamilienhäuser an der Bahnlinie im Spickel entstehen. Der Planungsprozess zieht sich seit Jahren hin, unter anderem auch, weil es zu Unstimmigkeiten zwischen Stadt und Investor wegen der Quote an sozialem Wohnungsbau gekommen war. Im Zuge der Planungen gab es auch Gegenwind von Anwohnern und Anwohnerinnen aus dem Spickel, die mehr Verkehr aufgrund der Wohnanlage fürchten. In der Carron-du-Val-Straße gibt es eine Mischung aus Mehrfamilienhäusern und Villenbebauung, mit dem Projekt läuft es dort auf eine dichtere Bebauung hinaus.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

