Am Sonntag dreht sich am Königsplatz alles um das Lastenrad

Aktion ist Bestandteil der Radlwoche in Augsburg. Ab 10 Uhr gibt es Programm. Es sind auch Rennen geplant.

Augsburg ist in die Radlwoche gestartet. Am Sonntag, 18. September, dreht sich alles um das Lastenrad. Am Königsplatz gibt es ein großes Aktionsprogramm. Das Wetter ist wohl aber alles andere als einladend.

Lastenradrennen für die ganze Familie nennt sich das Programm. Lastenräder seien nicht nur umweltfreundliches Transportmittel, sie könnten auch wendig und schnell sein. Freies Training, Lastenradtestparcours und Rennen sind ab 10 Uhr vorgesehen.

Die Radlwoche dauert bis Samstag, 24. September. Es sind weitere Aktionstage angekündigt. (möh)