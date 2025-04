Staatstheater Augsburg: Wieder eine Hiobsbotschaft

Das einst so wunderschöne Staatstheater am Kennedy-Platz im jetzigen Zustand zu sehen, lässt mein Opern-Herz wirklich bluten. An dem Gebäude wird seit Jahren herumrestauriert und ein Ende ist derzeit nicht absehbar. Und nun kommt auch noch dieser Wasserschaden hinzu … Die Oberbürgermeisterin Eva Weber verkündete erst kürzlich in einem Live-Interview ihre Zuversicht, zum Ende ihrer -erhofften- nächsten Amtsperiode diese Baustelle erfolgreich abschließen zu können. Das würde mich für die Augsburger und ihre Gäste riesig freuen, denn Kultur gehört in jedem Fall zur Bildung und ist ein wichtiges Aushängeschild dieser so wunderschön kulturreichen Stadt. Für die Wiedereröffnung des Augsburger Staatstheaters stellte die OB unlängst ihren Wunsch vor: Tannhäuser von Richard Wagner … wegen der Arie „Dich, teure Halle, grüß ich wieder“ … Nun, für die Wagner-Opern benötigt man allgemein schon große Ausdauer – zumindest das passt hier zusammen. Ich wünsche allseits viel Glück und gutes Gelingen!