Gegner der Corona-Politik demonstrieren am Tag des Friedensfests in Augsburg

Am Tag des Augsburger Friedensfests findet eine Demonstration gegen die Corona-Politik statt. Beginn ist am Montag, 8. August, um 18 Uhr.

Plus Nach einer mehrwöchigen Pause kehren am Friedensfest-Montag die Demonstranten zurück. Der Veranstalter rechnet mit 5000 Teilnehmern. Wo die Strecke am Abend verläuft.

Von Michael Hörmann

Die Gegner der Corona-Politik pausierten zuletzt mehrere Wochen lang mit Demonstrationen. Frühzeitig hatten sie aber angekündigt, dass sie am Tag des Augsburger Friedensfests auf die Straßen zurückkehren werden. Dies ist nun der Fall. Am Montag, 8. August, findet in der Innenstadt eine Veranstaltung statt. 5000 Teilnehmer würden am Abend erwartet, sagt der Veranstalter. Die Polizei hält diese Zahl für deutlich zu hoch gegriffen. Man sei aber auch auf eine größere Teilnehmerzahl vorbereitet.

