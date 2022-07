Am Technologiezentrum wird die Natur nachgebessert

Plus Naturschützer kritisieren seit Jahren Versäumnisse bei der Begrünung des Augsburger Innovationsparks. Umweltreferent Erben räumt Fehler ein. Die Stadt will handeln.

Absterbende Bäume, tödliche Lampen für Nachtinsekten: Am Technologiezentrum im Augsburger Innovationspark nahe der Universität ist die Gestaltung der Grünanlagen aus Sicht von Naturschützern alles andere als gelungen. Dabei hätte rund um den modernen Technikbau eine naturnahe Stadtlandschaft mit Vorzeigecharakter für andere Investoren entstehen sollen. Dass bei der Grüngestaltung einiges nicht gut gelaufen ist, räumen inzwischen auch Fachleute der Stadt ein. Der Streit ums passende Grün dauert schon fünf Jahre. Jetzt soll an einigen Stellen nachgebessert werden.