Am Wochenende wird in den Messehallen wieder gespielt

Am kommenden Wochenende (8. bis 10. November) ist zum zweiten Mal die große Spielemesse „Spielwiesn“ in Augsburg zu Gast. Nach dem großen Erfolg 2023 wollen die Veranstalter wieder Tausende Menschen an die Spieltische in der Augsburger Messe ziehen. Mehr als 100 Aussteller und bekannte Marken aus der Welt der Spiele werden in drei Hallen Neuheiten und Klassiker zeigen. Das Herzstück ist laut Veranstalter eine „Riesenspielothek“ mit über 4000 neuen und altbewährten Brett- und Gesellschaftsspielen. Gäste werden hier von Ehrenamtlichen aus bayerischen Spieleclubs unter anderem beim Regelstudium begleitet. Dazu gibt es zahlreiche Mitmachangebote, den Science Playground - inklusive Workshops und Experimentierstationen - und auch für Fans von Rollenspielen gibt es Angebote.

Die „Lange Nacht der Spiele“ ist eine Besonderheit der Spielwiesn in Augsburg

Am Freitagabend ist zudem die „Lange Nacht der Spiele“ angesetzt: Dann kann in den Messehallen bis 23 Uhr gespielt werden. Am Samstag ist die Spielwiesn für Besucher von 10 bis 19 Uhr, am Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Ein Ticket für einen Erwachsenen kostet 15 Euro, eine Familie mit zwei Kindern zahlt 35 Euro. Ein Schnupper- bzw. Abendticket kommt auf acht Euro. Der Vorverkauf läuft über die Ticketbörse eventim.de. Alle weiteren Informationen gibt es unter spielwiesn.de.