Ampelüberquerung endet in Augsburg in einer Schlägerei

Ein Beifahrer ärgert sich in Augsburg, weil zwei Fußgänger seiner Meinung nach eine Ampel zu langsam überqueren. Es kommt zum Polizeieinsatz.

Zu einer Schlägerei ist die Polizei am Samstagabend zu später Stunde in die Langenmantelstraße am Plärrer gerufen worden. Hintergrund der Auseinandersetzung war ausgerechnet eine Ampelüberquerung.

Wie die Polizei berichtet, gingen zwei Fußgänger im Bereich der Langenmantelstraße/Ecke Badstraße über die Straße, da die Fußgängerampel Grün zeigte. Nach Ansicht eines 23-jährigen Insassen eines Autos, so die Polizei, bewegten sich die Passanten dabei nicht schnell genug. Aus einem zunächst verbalen Streit entwickelte sich eine handfeste Auseinandersetzung zwischen dem ungeduldigen Beifahrer und einem 28-jährigen Fußgänger.

Während dieser nach Angaben der Polizei mit knapp über 1,6 Promille deutlich alkoholisiert war, lag das Ergebnis des Atemalkoholtests bei dem 23-jährigen Beifahrer bei 0,0 Promille. Gegen beide wurde eine Anzeige wegen Körperverletzung aufgenommen. (ina)