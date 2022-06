Augsburg

An der Hochzoller Straße soll ein Platz für den Stadtteil entstehen

Plus Für das Geschäftszentrum "Hochzoller Mitte" nahe des Hochzoller Bahnhofs ist ein öffentlicher Ort für Märkte und Feste geplant. Wie es nun weitergeht.

Von Stefan Krog

Die Stadt möchte ein Wiesenstück sowie Parkplätze an der Hochzoller Straße nahe des Hochzoller Bahnhofs in einen Stadtteilplatz umwandeln. Auf dem Areal zwischen Friedberger Straße und Bahnlinie entstand in den vergangenen Jahren das Stadtteilzentrum "Hochzoller Mitte" mit neuen Geschäften und einem Neubau für den Rewe-Supermarkt. Was noch fehlt, ist der in der Planung vorgesehene öffentliche Platz für einen Markt und Stadtteilfeste. Geplant sind Sitzelemente, Bäume und Hochbeete, die sich um einen gepflasterten Platz gruppieren. Auch ein Trinkbrunnen mit einem Sumpfbeet ist vorgesehen. Geplant ist zudem ein Fundament für einen Christ- und einen Maibaum. Die Wand des ehemaligen Telekomgebäudes soll, abhängig davon, wie lange es noch steht, mit rankenden Pflanzen begrünt werden. Einen unterirdischen Bunker in dem Bereich will das Tiefbauamt abbrechen, um Unterhaltskosten zu vermeiden. Gemäß den Planungen müssten neun Bäume gefällt werden, im Gegenzug plant die Stadt die Pflanzung von zwölf Bäumen.

