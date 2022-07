An der Kreuzung am Stadtbad fließt der Verkehr wieder flüssiger

Die Baustelle an der Kreuzung unterhalb des Leonhardsbergs in Augsburg ist weg. Mehrere Tage lang gab es massive Verkehrsbehinderungen.

Gute Nachricht für Autofahrer, die in der Augsburger Innenstadt unterwegs sind: Die Baustelle am Alten Stadtbad ist weg. An der Kreuzung fließt der Verkehr jetzt wieder. Seit Dienstagvormittag sind die Absperrungen nicht mehr da. Wer aus Richtung MAN kommend in die Innenstadt unterwegs war, brauchte zuletzt viel Geduld. An der Kreuzung am Alten Stadtbad staute es sich mehr als eine Woche lang massiv. Auf diesem Teilstück des Mittleren Grabens gab es eine Fahrbahnverengung. Es stand nur eine Fahrspur zur Verfügung.

Die Stadt Augsburg hatte angekündigt, dass die Arbeiten an der Baustelle Anfang dieser Woche abgeschlossen sein sollen. So kam es jetzt auch. Grund für die Baustelle waren Sanierungsarbeiten auf einem Teilstück. Der Belag war kaputt.

