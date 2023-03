Augsburg

An der Rosenaustraße entstehen 40 neue Wohnungen

Plus In Augsburg wird in zentraler Lage neuer Wohnraum errichtet. Zwei ältere Häuser an der Gögginger Brücke werden abgerissen, dafür kommt ein Neubau.

Von Stefan Krog

An der Rosenaustraße soll in Kürze ein Neubauprojekt mit 40 Wohnungen nahe der Gögginger Brücke entstehen. Ein Bauträger will entlang der Geländekante zum Rangierbahnhof demnächst mit den Abbrucharbeiten der Häuser mit den Hausnummern 4 und 6, die dort in markanter Lage an der Hauptstraße gegenüber dem Wittelsbacher Park stehen, beginnen.

