An der Spitze der Fuggerei gibt es einen Wechsel

Über 25 Jahre lang leitete Wolf-Dietrich Graf von Hundt als Administrator die Geschicke der Fuggerei. Nun will sich der 60-Jährige neuen Aufgaben widmen.

Über ein Vierteljahrhundert war sein Name eng mit der Augsburger Fuggerei verbunden, nun will Stiftungsadministrator Wolf-Dietrich Graf von Hundt neue Wege einschlagen: Nach mehr als 25 Jahren wird er die administrative Leitung der Sozialsiedlung zum Ende des Jahres niederlegen. Bis dahin soll ein Nachfolger beziehungsweise eine Nachfolgerin gefunden und eingearbeitet werden.

Fuggerei 500 Jahre Jubiläum Fuggerei 500 Jahre Jubiläum, Fuggerei-Administrator Wolf-Dietrich Graf von Hundt. Foto: Annette Zoepf

Der Entschluss des 60-Jährigen scheint für die Fuggerschen Stiftungen überraschend gekommen zu sein. "Wir respektieren seine Entscheidung und danken ihm sehr, auch im Namen der Bewohnerinnen und Bewohner der Fuggerei sowie des Teams in der Verwaltung, für die über einen so langen Zeitraum geleisteten guten Dienste", heißt es aus dem Familienseniorat. Das Gremium setzt sich aus Vertretern der drei noch existenten Familienlinien Fugger-Babenhausen, Fugger-Kirchberg und Fugger-Glött zusammen, es ist eine Art Aufsichtsrat der Stiftungen. Mit Graf von Hundt arbeitete das Seniorat unter wechselnder Besetzung seit 1998 zusammen. Künftig wolle sich der Administrator "auf eigene unternehmerische Tätigkeiten mit dem Schwerpunkt Beratung" konzentrieren, heißt es.

Graf von Hundt begleitete auch den 500. Geburtstag der Fuggerei

Graf von Hundt, der mit seiner Familie - wie alle Stiftungsadministratoren - selbst in der Fuggerei wohnt, hat die älteste Sozialsiedlung der Welt an moderne Entwicklungen angepasst. Unter seiner Administration wurden verschiedene Museen eröffnet bzw. modernisiert, die Fuggerei, seit jeher eine der beliebtesten Augsburger Sehenswürdigkeiten, wurde touristisch "aufgemöbelt". Dazu gehörte im Jahr 2006 auch die "Schließung" der Siedlung für Passanten: Die Stiftung beschloss damals, ab sofort Eintritt zu verlangen und damit den Unterhalt der ockerfarbenen Häuschen und Wohnungen zu finanzieren. Aus den damals zwei Euro Eintritt sind inzwischen acht Euro geworden, das zweite finanzielle Standbein der Sozialsiedlung sind die Einnahmen aus dem Forstbetrieb. Zuletzt begleitete Graf von Hundt den 500. Geburtstag der Fuggerei, mit dem die Stiftung auch den Weg in die Zukunft neu aufzeigen wollte: Künftig soll die Idee der Stiftung auch an anderen Orten in der Welt umgesetzt werden.

Graf von Hundt führte laut Stiftungsseniorat auch hier neue Nutzungskonzepte ein, zum Beispiel die Windkraft. Im Zuge seines Rücktritts aus der Administration werde er auch die Tätigkeit als Geschäftsführer der Waldbesitzervereinigung der Region Augsburg aufgeben. (nip)

