An der Uni gibt es wieder Campuskunst

Campuskunst ist eine Veranstaltung des Studierendenwerks. Es bietet Studierenden mit künstlerischem Hobby die Chance, sich einem Publikum zu zeigen.

Am 29. November lädt das Studierendenwerk Augsburg Freunde der Kultur in die Mensa der Uni Augsburg ein. Ab 19.30 Uhr werden dort Studierende ihr künstlerisches Talent unter Beweis stellen. Zehn Darbietungen unter anderem aus den Bereichen Musik,Tanz, Commedy, Poetry Slam oder Bands warten auf ihr Publikum. Der Eintritt ist frei.

Campuskunst ist eine etablierte Veranstaltung. Über 500 Studierende mit einem künstlerischen Hobby sind in den vergangenen 17 Jahren aufgetreten. Mit Campuskunst will das Studierendenwerk weniger bekannten künstlerischen Talenten unter den Studierenden eine Plattform bieten. Für manch einen war sie bereits der Sprung auf die große Bühne – wie für Max Olbrich, der in Berlin als Magier und Zauberkünstler von sich Reden macht. Dass auf die CampusKunst auch der Sommerhit des Jahres folgen kann, beweist Sänger Octavian. Er ist die Stimme hinter dem Song „Mädchen auf dem Pferd“, der 2023 als Techno-Remix neu veröffentlicht, zunächst bei TikTok gehypt und schon bald überall gespielt wurde. (nist)