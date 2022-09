An der Volkshochschule kehrt nach der Corona-Krise wieder Normalität ein

In den Büros der Vhs Augsburg herrscht wieder viel Leben. Mehr als 1700 Veranstaltungen stehen im Programm. Es könnten mehr sein, doch die Vhs kämpft mit einem bekannten Problem.

Die Büros der Augsburger Volkshochschule (Vhs) sind gut belegt und haben das Homeoffice in den Hintergrund gerückt. Die Verantwortlichen rund um Leiterin Marina Bilotta-Gutheil gehen davon aus, dass im neuen Semester ab 26. September auch in den Kursräumen viel Leben herrscht. "Wir freuen uns, dass wieder Normalität eingekehrt ist, und planen unsere Kurse dahingehend", sagt sie. Momentan gelte in den Räumen der Vhs Augsburg keine Abstands- und Maskenpflicht. Teilweise würden die Teilnehmerzahlen auch wieder etwas angehoben. Mehr als 1750 Kurse und Veranstaltungen stehen im Herbst und Winter auf dem Programm, etwa ein Drittel sind reine Online-Formate oder Hybrid-Veranstaltungen, die wahlweise vor Ort oder von zu Hause aus besucht werden können.

Volkshochschul-Anmeldungen noch nicht auf dem Niveau von vor Corona

Corona hat der Augsburger Volkshochschule in den vergangenen zweieinhalb Jahren schwer zugesetzt. "Natürlich sind die Anmeldungen noch nicht auf dem Niveau von 2019 angekommen, aber wir sind auf dem Weg dahin", sagt Bilotta-Gutheil. Dies zeige sich auch daran, dass der Online-Anmeldestart Ende Juli gut angenommen worden sei. Mit einer 16-seitigen Broschüre, die an diesem Samstag unserer gedruckten Zeitung sowie unserem E-Paper beiliegt, soll Appetit gemacht werden auf das Programm im Herbst und Winter.

Marina Bilotta-Gutheil ist seit April Leiterin der Volkshochschule und verantwortet das Programm fürs neue Semester. Foto: Michael Hochgemuth

Aufmerksam machen will die Vhs-Chefin auf die drei Schwerpunkte "Zusammen in Vielfalt", eine Selbstbehauptungsreihe in Zusammenarbeit mit der Uni Augsburg, sowie "Die Nacht - Furcht und Faszination". Neben einem kulturgeschichtlichen Nachtspaziergang gibt es hier unter anderem eine Vortragsreihe rund ums Thema Darknet und die Frage, ob dieses nur eine Parallelwelt für Kriminelle ist, oder auch für die breite Gesellschaft Chancen bietet.

Augsburg: Volkshochschule sucht neue Dozentinnen und Dozenten

Einen breiten Raum nehmen die Gesundheitskurse ein. Speziell um die Herzgesundheit geht es bereits vor dem offiziellen Semesterstart vom 12. bis 29. September. In diesem Zeitraum werden eine ganze Reihe von kostenlosen Schnupperveranstaltungen angeboten - angefangen von Ernährung über Entspannung bis hin zur Bewegung. Auch ein kostenloser Erste-Hilfe-Kurs findet sich darunter. Gerne würde die Volkshochschule ihr ohnehin breites Gesundheitsangebot noch ausweiten. Doch auch sie spürt den Personalmangel. "Wir sind vor allem für Deutsch-, Fremdsprachen- sowie Sport- und Bewegungskurse auf der Suche nach neuen Dozentinnen und Dozenten", sagt die Leiterin. Dass das Angebot an Reisen und Tagesfahrten noch nicht das Niveau der Vor-Corona-Zeit erreicht, hat auch mit der kalten Jahreszeit zu tun. Im nächsten Sommer werde es wieder eine größere Auswahl geben, die Planungen seien in vollem Gange, heißt es. Ebenso im nächsten Jahr möchte die Vhs das während der Pandemie abgeschaffte, ausführliche Programmheft in gedruckter Form wieder anbieten.

Die beiden großen Krisen hingegen - der Krieg in der Ukraine und die explodierenden Energiekosten - spiegeln sich laut Bilotta-Gutheil aktuell bei der Vhs wider. "Wir haben viele Menschen aus der Ukraine in den Deutschkursen, außerdem gibt es zu beiden Themen Veranstaltungen." Darüber hinaus werde man auch intern nach Energiesparmöglichkeiten suchen, etwa durch niedriger eingestellte Heizungen oder die vermehrte Installation von LED-Lampen. Auf die Kursgebühren jedenfalls schlagen sich die hohen Energiepreise im neuen Semester nicht nieder. "Sie sind noch stabil geblieben."

Info: Online ist die Anmeldung unter www.vhs-augsburg.de jederzeit möglich. Telefonisch (unter 0821/502650) oder persönlich in der Geschäftsstelle am Willy-Brandt-Platz 3a können Veranstaltungen Montag bis Freitag von 9.30 bis 13 Uhr sowie Montag, Dienstag und Donnerstag zusätzlich von 14 bis 17 Uhr gebucht werden. Sowohl für die Deutsch-Angebote als auch die Kurse in Fremdsprachen gibt es bei Bedarf eine Beratung, um das passende Level zu finden.