Anbauten, Neubauten, Sanierungen: So geht es in der Karolinenstraße weiter

Der Straßenbelag in der Karolinenstraße ist neu verlegt und die Gehwege sind verbreitert. Doch fertig saniert ist der Straßenzug damit noch nicht. Es gibt private Baustellen, die andauern. Dazu gehören die Umbauarbeiten am ehemaligen Pustet-Gebäude und der Wiederaufbau des Brandhauses. Vor allem letzteres ist ein Großprojekt mit vielen Herausforderungen. Es wird daher noch eine Zeit dauern, ehe die beiden Gebäude fertig sind und die Baustellen verschwunden, bis also die Straße in neuem Glanz erstrahlen wird. Doch es geht voran und erste konkrete Ergebnisse sind schon (bald) sichtbar.

