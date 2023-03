Angebliche Wahrsagerin nimmt einer Frau in Augsburg 4000 Euro ab

Eine Betrügerin hat einer 47-jährigen Augsburgerin rund 4000 Euro abgenommen. Das Geld verschwand bei einem angeblichen "Ritual".

Eine Betrügerin hat sich in Augsburg als Wahrsagerin ausgegeben und einer Frau auf diese Weise 4000 Euro abgenommen. Wie erst jetzt bekannt wurde, sprach die "Wahrsagerin" bereits am 8. Februar eine aus Kasachstan stammende 47-jährige Frau gegen 15 Uhr auf dem Rathausplatz auf Russisch an. Gemeinsam mit einer Begleiterin wurde in der Wohnung der Frau in Lechhausen ein entsprechendes "Ritual" durchgeführt. Dabei musste die 47-Jährige nach Polizeiangaben Bargeld in Höhe von 4000 Euro in ein Handtuch wickeln. Durch geschickte Täuschung wurde das Bargeld beim Ritual gegen wertloses Zeitungspapier getauscht. Die Kripo Augsburg ermittelt jetzt gegen die beiden bislang unbekannten Frauen wegen Betrugs. (jöh)