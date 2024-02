Augsburg

Angeklagter mit Tötungsfantasien muss fast nackt in der Zelle ausharren

Plus Sebastian S. klagt: "Die ganze Nacht brennt Licht, ich darf nur eine Papierunterhose tragen." Offenbar handelt es sich um eine neue Anordnung des Gefängnisses Straubing.

Das Gefängnis in Straubing hat gegen Sebastian S., den Häftling mit den Tötungsfantasien, offenbar die höchsten Sicherheitsvorkehrungen getroffen, die möglich sind: Während seines gegenwärtig laufenden Prozesses vor dem Augsburger Schwurgericht wegen versuchen Mordes ist der 31-Jährige in der Zeit zwischen den Verhandlungstagen in Straubing in eine besonders gesicherte Haftzelle verlegt worden. Dort muss er fast nackt, nur mit einer Papierunterhose bekleidet, schlafen, während unentwegt das Licht brennt. Er wird von einer Kamera überwacht, die Temperatur in der Zelle beträgt angeblich 36 Grad. Über diese Haftbedingungen hat sich Sebastian S. gestern am dritten Prozesstag beklagt.

Sein Anwalt Jörg Seubert bezweifelte die Notwendigkeit solch "sehr, sehr gravierender" Haftbedingungen: "So wollten wir alle keine einzige Nacht verbringen". Der Vorsitzende Richter des Schwurgerichts, Franz Wörz, erklärte, diese Vorkehrungen in der Haft in Straubing seien nicht vom Gericht angeordnet worden, sondern offenbar von der dortigen Vollzugsanstalt. Der Angeklagte könne Beschwerde gegen die Maßnahmen einlegen. Verteidiger Seubert glaubt, dass sein Mandant deshalb innerhalb des Gefängnisses verlegt wurde, weil die JVA offenbar derzeit eine Suizidgefährdung des Häftlings sehe. Denn Sebastian S. muss bei einem Schuldspruch mit der Sicherungsverwahrung rechnen, die lebenslang andauern kann. Anwalt Seubert sagt aber: "Mein Mandant weiß doch schon seit langem, welche Folgen eine Verurteilung für ihn haben kann".

