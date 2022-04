So wirkt sich die angespannte Personallage bei der Stadt auf die Bürger aus

Plus Bei der Stadt Augsburg sind Mitarbeitende etlicher Abteilungen seit Monaten mit Arbeit stark belastet. Das liegt nicht nur an der Bewältigung der Pandemie.

Nach wie vor erkranken viele Menschen an Corona. Vielen Betrieben machen die Krankheitsausfälle in der Belegschaft zu schaffen. Bei der Stadt Augsburg gibt es darüber hinaus einen weiteren Grund, warum die Personallage seit Monaten angespannt ist. Wie sich das auf die Bürgerinnen und Bürger auswirkt und wo die Stadt um Verständnis bittet.