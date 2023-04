Unbekannter greift Männer in der Innenstadt mit Pfefferspray an

Ein bislang unbekannter Täter sprüht am Freitag zwei Männern mit einem Pfefferspray in das Gesicht. Der Vorfall geschah nahe der Herrenbachschule.

Ein 20- und ein 23-Jähriger trafen am Freitag gegen 21.30 Uhr im Bereich der Herrenbachschule auf eine Gruppe von mehreren Personen. Sie sprachen dann scheinbar einen mutmaßlichen Bekannten aus der Gruppe an. Daraufhin wurden sie laut Polizei unvermittelt von dem bislang unbekannten Täter aus der Gruppe heraus mit Pfefferspray besprüht. Die Männer wurden dabei leicht verletzt. Die Polizei suchte in der Nähe der Örtlichkeit nach dem Täter, konnte diesen jedoch nicht mehr feststellen. Er wurde wie folgt beschrieben: männlich, 160 cm, schwarze Adidas-Jogginghose und schwarzer North-Face-Kapuzenpullover. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0821/323-2710 an die Polizeiinspektion Augsburg Süd zu wenden. (ziss)