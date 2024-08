Angriffe und Beleidigung: Polizisten geraten in Augsburg ins Visier

Immer wieder geraten in Augsburg Polizistinnen und Polizisten ins Visier, nun ist es innerhalb kurzer Zeit zu drei konkreten Zwischenfällen gekommen. Dabei blieb es offenbar nicht nur bei verbaler Gewalt. Wie es in einer aktuellen Mitteilung heißt, ereignete sich der erste Vorfall am vergangenen Montag. Demnach beleidigte ein 24-Jähriger gegen 18 Uhr zunächst eine Polizeistreife, der er in der Friedberger Straße in Lechhausen begegnet war. Die Beamten begannen daraufhin, den Mann zu kontrollieren.

Betrunkene Frau verletzt Augsburger Polizeibeamtin im Arrest leicht

Im Verlauf der Kontrolle begann der Mann jedoch damit, sich zu wehren und körperlichen Widerstand zu leisten. Nach Polizeiangaben verletzte er sich dabei selbst – so schwerwiegend, dass er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Neben ihm zog sich beim Einsatz auch eine beteiligte Polizistin leichte Verletzungen zu. Gegen den 24-Jährigen laufen nun Ermittlungen wegen tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Aus demselben Grund wird derzeit gegen eine 39-jährige Frau ermittelt, die am Dienstag in Kriegshaber auffällig wurde und ebenfalls eine Polizistin verletzte. Wie die Polizei mitteilt, kontrollierte eine Streife die Frau gegen 2.15 Uhr in der Bürgermeister-Ackermann-Straße. Sie war offenbar derart betrunken, dass die Beamten sie in Gewahrsam nahmen und in Arrest brachten. Dort rastete die Frau jedoch offenbar aus. Sie leistete im Arrest massiven Widerstand und trat nach einer beteiligten Beamtin. Dabei wurde die Polizistin leicht verletzt. Auch gegen die 39-Jährige wird deshalb nun ermittelt.

Knapp zwei Promille: Alkoloisierter Jugendlicher beleidigt Polizisten

Ebenfalls in der Nacht auf Dienstag, etwa um 3 Uhr, kontrollierten Beamte drei junge Männer in der Roten-Torwall-Straße. Das Trio – 14, 16 und 18 Jahre alt – hatte offenbar in der Innenstadt Alkohol getrunken. Ein Atemalkoholtest ergab beim 16-Jährigen einen Wert von knapp zwei Promille. Daraufhin brachten ihn die Polizisten zu einer Dienststelle, um ihn seinen Eltern zu übergeben. Auf der Fahrt dorthin beleidigte der Jugendliche die Beamten derart massiv, dass nun wegen Beleidigung gegen ihn ermittelt wird.