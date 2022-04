Augsburg

Angst vor Lärm und Stau: Der Widerstand gegen die neue Linie 5 ist groß

Noch in diesem Jahr könnte es eine Genehmigung für die neue Straßenbahnlinie 5 in Augsburg geben.

Plus An den Plänen zur Straßenbahnlinie 5 in Augsburg gibt es viel Kritik, eine Klage ist absehbar. Wann der Anschluss zur Uniklinik fertig wird, ist weiter ungewiss.

Von Stefan Krog

In weniger als eineinhalb Jahren soll der Bahnhofstunnel in Betrieb gehen, doch einen Gleisanschluss im Westen wird er zunächst nicht haben. Weil es Verzögerungen bei der Planung gab, rechnen die Stadtwerke grob mit einer Fertigstellung im Jahr 2026. Und der Widerstand gegen das Projekt im Thelottviertel ist erheblich: Zehn Stunden lang wurden am Dienstag die Einwendungen von Betroffenen mit der Regierung von Schwaben als Genehmigungsbehörde diskutiert – es ging um Lärm, drohende Staus und die Frage, ob die Stadtwerke eine zerstückelte Planung betreiben. Auch die Stadt Stadtbergen ließ über einen Anwalt kritische Fragen stellen. Eine Genehmigung (Planfeststellung) für die Gleise zwischen Sebastian-Buchegger-Platz und der Bgm.-Ackermann-Straße könnte es noch in diesem Jahr geben, doch dass danach eine Klage folgt, ist auch absehbar. Wir geben einen aktuellen Überblick zum Thema:

