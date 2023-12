Anhänger der Marke Eder in Lechhausen gestohlen

Der Schaden liegt im fünfstelligen Bereich. Die Polizei bittet möglich Zeugen um Hinweise.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hat ein bisher unbekannter Täter in Lechhausen einen Autotransport-Anhänger der Marke Eder gestohlen. Laut Polizei ereignete sich der Vorfall gegen drei Uhr in der Südtiroler Straße. Dort stand der Anhänger am Straßenrand. Der Diebstahlschaden bewegt sich im niedrigen fünfstelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0821/3232310 entgegen. (klijo)