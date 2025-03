Anlagenmechaniker und Klempner: Für 45 Gesellen beginnt ein neuer Abschnitt im Berufsleben

Zu Ehren der Junggesellen fand auch in diesem Jahr eine Freisprechfeier der SHK-Innung Augsburg statt. Zu der Veranstaltung waren 35 Gesellen der Anlagenmechaniker SHK und 10 Gesellen der Klempner mit ihren Angehörigen und ihren Ausbildungsbetrieben erschienen.

In feierlichem Rahmen wurden der Abschied aus der Lehrlingszeit und die Begrüßung in der Gesellenzeit begangen, wie es schon seit Jahrhunderten im Handwerk der Brauch ist. Besonders wichtig ist diese Feier in einem Handwerk, das in der heutigen Zeit der Klimakrise für eine verantwortungsvolle Wasserversorgung und umweltverträgliche Heizanlagen sorgt, so Innungsobermeister Ferdinand Mayer, der sich besonders beim Gesellenprüfungsausschuss bedankte, der die 45 Prüflinge durch die anspruchsvolle Zeit begleitete.

Die bestplatzierten Klempner zusammen mit den Rednern des Abends: Innungsobermeister Ferdinand Mayer, Hans-Peter Rauch, Präsident der Handwerkskammer, Jonas Lingg (2. Platz), Robin Fäßler (3. Platz) und Franz Bradl, stellvertretender Innungsobermeister. Foto: Philipp Eichner

Sein Dank ging ebenfalls an die Ausbildungsbetriebe, die durch ihren Einsatz in der Nachwuchsausbildung dafür sorgen, dass das Wissen und die handwerklichen Fähigkeiten weitergegeben werden. Auch die geladenen Ehrengäste, Landesinnungsmeister des Fachverbands SHK-Bayern Erich Schulz und OStD Robert Karlinger, Direktor der Berufsschule I Augsburg, begrüßten die Gäste und hoben die Wichtigkeit einer guten Ausbildung hervor.

Hans-Peter Rauch, Präsident der Handwerkskammer, wünschte allen erfolgreichen Prüflingen einen guten Start in die berufliche Laufbahn. Er wies darauf hin, wie wichtig es ist, sich trotz bestandener Gesellenprüfung stetig weiterzubilden, um alle möglichen Karrierechancen zu nutzen. Er wandte sich direkt an die Junggesellen: „Am heutigen Tag Ihrer Freisprechung feiern wir Sie. Nach altem deutschem Handwerksbrauch spreche ich Euch heute frei von den Pflichten der Ausbildung. Ich erkläre Euch zu Gesellinnen und Gesellen Eures Handwerks. Gott segne das ehrbare Handwerk.“

Die erfolgreichsten Teilnehmer wurden durch Übergabe einer Urkunde geehrt. Außerdem erhielten sie eine L-BOXX und eine ProClick - Werkzeugtasche, die von BS Systems GmbH & Co.KG aus Zusmarshausen gesponsert wurden.

