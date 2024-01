Anmeldung für den Augsburger Medienpreis läuft

Das Medienforum Augsburg zeichnet Medienschaffende aus, die sich mit ihrer Arbeit in besonderer Weise verdient gemacht haben.

Der Augsburger Medienpreis wird in diesem Jahr wieder in Präsenz verliehen. Bei einer Gala im Kongress am Park werden Medienmacherinnen, Medienmacher und deren Projekte aus der Region ausgezeichnet, die Herausragendes geleistet haben, innovativ und qualitativ Maßstäbe setzen und über die Grenzen der Stadt hinausstrahlen. Die Anmeldung läuft.

Medienforum Augsburg steht hinter dem Augsburger Medienpreis

Bis 31. März können Arbeiten nominiert werden oder sich deren Macher bewerben. Dies geht ausschließlich digital unter www.medienforum-augsburg.de und www.augsburger-medienpreis.de. In diesem Jahr wird, frei von Vorgaben und Kategorien, der Hauptpreis für die "Herausragende mediale Leistung" ausgeschrieben. Er wird an eine mediale Arbeit verliehen, die durch Kreativität, Innovation, Qualität, überregionale Strahlkraft, außergewöhnliche Reichweite oder einem anerkennenswerten Beweggrund überzeugt hat, teilt das Team des Augsburger Medienforums mit, das hinter dem Augsburger Medienpreis steht. Bisherige Preisträger waren unter anderem Andreas Bourani, Ralf Wengenmayr, Hitradio RT1 und Daniel Biskup. (AZ)