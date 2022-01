Anne-Marie Halbe zum 100.: "Jeden Tag mit Humor nehmen"

Die älteste Bewohnerin der Augsburger Seniorenresidenz Albaretto feierte ihren runden Geburtstag im Kreis ihrer Familie. Ausgerechnet an diesem Tag hat sie eine wichtige Sache verloren.

Anne-Marie Halbe sitzt auf dem Sofa ihres Sohnes in Neusäß und ist voller Vorfreude auf ihre Geburtstagsfeier. Schließlich ist das kein normaler Geburtstag. Sie wird an diesem Freitag 100 Jahre alt und hat einige ihrer Mitbewohnerinnen und Mitbewohner aus der Augsburger Seniorenresidenz Albaretto, in der sie seit rund sechs Jahren lebt, eingeladen. Sie als älteste Bewohnerin hat sich selbstverständlich darum gekümmert, dass die rüstigen Herrschaften – inklusive der Rollatoren – von ihrem Sohn und ihrer Enkelin abgeholt werden.

Gemeinschaft war Anne-Marie Halbe schon immer wichtig. Geboren in Siegburg in Nordrhein-Westfalen, zog sie in jungen Jahren mit ihrer Familie nach Dortmund. Der Vater war dort als Finanzbeamter tätig. Als sie 17 Jahre alt war, begann der Krieg. "Eine entbehrungsreiche Zeit", erinnert sich die Jubilarin. 1945 wurde die gemeinsame Wohnung von einer Fliegerbombe getroffen und daraufhin Dortmund Hals über Kopf Richtung Westerwald verlassen. Mitten in der französischen Besatzungszone gelegen, war von da an Bad Marienburg der Mittelpunkt ihres Lebens.

Die Hochzeit mit einem Franzosen erleichterte ihr vieles

Sie lernte ihren Ehemann, einen Franzosen, kennen und erwarb durch Heirat die französische Staatsbürgerschaft. Dadurch war es ihr möglich, weiterhin ihren Beruf als Stenotypistin für das französische Militär auszuüben. Nach Neugründung der Bundeswehr, Ende der 1950er Jahre, betrieb sie die Kantine auf dem Truppenübungsplatz Stegskopf. Sie schätzt, dass sie mehrere zigtausend Soldaten während ihrer Zeit dort verköstigt hat.

Nach der Geburt ihrer Enkel brach sie Mitte der 1980er ihre Zelte in Bad Marienburg ab und zog zu der Familie ihres Sohnes nach Neusäß im Landkreis Augsburg. Um neue soziale Kontakte zu finden, wurde sie Mitglied in verschiedenen Vereinen in Neusäß. Bis ins hohe Alter war sie begeisterte Keglerin und Turnerin. Ihre zweite große Leidenschaft neben dem Sport ist die Arbeit mit Textilien. Während der Kriegsjahre musste sie für ihre kleine Schwester regelmäßig neue Kleider nähen. Auch deutlich später hat sie dieses Hobby nicht losgelassen. Noch im Alter von 99 Jahren hat Anne-Marie Halbe täglich eine Mütze und einen Schal für die Kaufbeurer Hilfsorganisation Humedica gestrickt, die diese dann regelmäßig an Bedürftige in den Balkan-Staaten spendet.

Zurück in die Gegenwart. Während sie auf ihre Gäste wartet, erklärt Anne-Marie Halbe, dass es einen Trick gibt, wie man 100 Jahre alt wird. Man müsse einfach jeden Tag hinnehmen wie er kommt und vor allen Dingen alles mit Humor nehmen. So findet sie es auch nicht schlimm, dass sie am heutigen Tag ihr rechtes Hörgerät verloren hat. Die Gäste müssten einfach ein wenig lauter reden. Außerdem würden die meisten Gäste sowieso schlechter hören als sie selbst, sagt sie und lacht verschmitzt.