Anrufer äußern häufiger Suizidgedanken, berichtet die Telefonseelsorge

Die Ökumenische Telefonseelsorge Augsburg ist auf gleichbleibend hohem Niveau gefragt: Mehr als 13.700 Beratungsgespräche wurden im vergangenen Jahr geführt. Für Leiterin Hildegard Steuer ist dies ein deutlicher Beleg für die gleichbleibend "gesellschaftlich relevante Arbeit" der Seelsorgestelle. "Die Welt, wie wir sie kannten, bröckelt", erklärt sie. Dies werde an dem ständigen Anstieg an Anrufenden mit Suizidgedanken sichtbar: Zwar habe die Telefonseelsorge davon 2022 rund ein Drittel weniger verzeichnet als im Vorjahr zum Höhepunkt der Corona-Pandemie, doch könne davon abgesehen über die vergangenen sechs Jahre ein Anstieg von fast 40 Prozent festgestellt werden. Suizidale Gedanken seien dabei vergleichsweise besonders oft bei jungen Menschen vertreten.

2022 nahm die Ökumenische Telefonseelsorge Augsburg laut Jahresbericht rund 20.000 Anrufe entgegen, was in etwa dem Niveau des Vorjahres entspricht. Davon führten 13.770 zu umfangreicheren Beratungsgesprächen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter führten im Schnitt 55 Telefonate am Tag, von denen es sich bei 38 um längere Beratungsgespräche mit einer durchschnittlichen Gesprächsdauer von 21 Minuten handelte.

Die thematische Aufschlüsselung der Beratungsgespräche ergab, dass rund 60 Prozent aller Kontaktsuchenden unter psychischen Probleme verschiedenster Art litten; besonders Einsamkeit und depressive Stimmungen wurden hier häufig genannt. Beziehungsfragen führten bei rund 37 Prozent zum Anruf. Im Gegensatz zu den Vorjahren waren die Corona-Pandemie und der Krieg in der Ukraine kaum mehr der Grund eines Anrufs.

89 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zählt die Telefonseelsorge

"Unsere Gesellschaft kann sich glücklich schätzen, dass so viele Ehrenamtliche diese Aufgabe als sinnvoll für sich erleben und ihren Teil dazu beitragen, dass Menschen wieder sicheren Boden unter den Füßen spüren und neuen Halt finden", zeigt sich Steuer überzeugt. Die Arbeit der 89 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird durch Zuschüsse seitens der Diözese Augsburg, des Diakonischen Werks Augsburg, des Bezirks Schwaben, der Stadt und des Landkreises Augsburg, des Landkreises Aichach-Friedberg sowie durch Einzelspenden finanziert. Der Zuschuss der Diözese lag vergangenes Jahr bei knapp über 203.000 Euro und machte damit fast 70 Prozent des gesamten Budgets der Telefonseelsorge aus. In diesem Jahr soll das Ausbildungskonzept der ehrenamtlichen Seelsorgerinnen und Seelsorger erneuert werden. Der nächste Kurs startet im März 2024. Anmeldungen dazu werden bis November entgegengenommen.

Die Telefonseelsorge kann über die gebührenfreien Telefonnummern 0800/1110111 und 0800/1110222 sowie die 116123 (ohne Vorwahl wählen) erreicht werden. Das Ehrenamtliche Krisentelefon ist in Akutkrisen und Notfällen für alle Anrufenden unter 0821/3497349 zu erreichen. Die Mail- und Chatberatung wird über online.telefonseelsorge.de angeboten.

