Die Polizei beobachtet in der Region eine Zunahme von Fahrten unter Cannabis-Einfluss. Am Ende des Jahres könnte ein Höchstwert bei der Anzahl an Drogenunfällen stehen. Nicht ohne Grund also führte die Polizei am Samstagabend eine Sonderkontrolle durch - dabei wurden mehrere Drogen- und Alkoholfahrten und andere Mängel aufgedeckt.

