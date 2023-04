Zugänge zu Plärrer-Zelten derzeit gesperrt, weil der Andrang so hoch ist

Weil zu viele Menschen in die Bierzelte auf dem Plärrer drängen, sind die Zugänge zu beiden Zelten derzeit gesperrt.

Der Augsburger Osterplärrer erlebt erneut einen großen Anstrum. An diesem Freitagabend ist bei dem Volksfest so viel los, dass nach 20 Uhr die Zugänge zu beiden Bierzelten geschlossen wurden. Die Sicherheitsmitarbeiter beider Zelte sperrten die Türe und ließen nur noch dann neue Gäste ein, wenn andere das Zelt wieder verlassen hatten. Der Freitagabend ist beliebt, auch weil am Abend ein Feuerwerk gezündet wird.

Starke Polizei-Präsenz auf Plärrer-Volksfest in Augsburg

Auch die Polizei ist an diesem Freitag mit einem großen Aufgebot vor Ort, um für Sicherheit zu sorgen. Die Beamten kontrollieren auf dem Platz und im Umfeld unter anderem das Alter der Plärrer-Besucher und suchen nach verbotenen Gegenständen wie Messern. Seit dem Start des Festes am Ostersonntag würden die Beamten schon mehrfach fündig. Das Mitführen von Messern ist auf dem Festgelände verboten.

Die Schlange vor dem Schallerzelt. Foto: Jörg Heinzle

Schon zum Auftakt am Ostersonntag war der Andrang groß und die Zelte müssten zeitweise schließen. Aus Kreisen von Schaustellern und Festwirten würde deshalb in der Vergangenheit schon mehrfach ein Festbeginn bereits am Karsamstag angeregt. Bislang hat die Stadt das aber stets abgelehnt. Der Osterplärrer dauert noch bis Sonntag, 23. April.

Hören Sie sich dazu auch unsere neue Podcast-Folge mit Martin Eigl an, der über Plärrer-Einsätze, Ehrenamt und Aggression gegen Rettungskräfte spricht.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Podcast anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Podigee GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Lesen Sie dazu auch