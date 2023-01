Antiquitätenhändler präsentieren Raritäten und ihre Lieblingsstücke

Plus Es gibt nicht mehr viele Antiquitätenläden in Augsburg. Doch ein Blick hinter die Kulissen lohnt sich. Jeder Gegenstand hat eine einzigartige Geschichte.

Zwischen alten Bildern, Schränken und Schmuck verstecken sich die außergewöhnlichsten Schätze. Antiquitätenläden gibt es in Augsburg nicht mehr viele, aber ein paar haben sich durchgeschlagen. Mit viel Wertschätzung und Zuneigung kümmern sich die Inhaber dieser Läden um ihre Lieblinge. Jedes Teil hat seine eigene Historie, die sich oft nur erahnen lässt. Manchmal haben die Händler auch einen persönlichen Bezug zu ihnen. Uns haben die Ladeninhaber verraten, was ihre Lieblingsstücke sind.