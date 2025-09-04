Unbekannter Mann beleidigt Kind auf Supermarktparkplatz

Ein bislang unbekannter Täter hat am Dienstag auf einem Supermarktparkplatz in der Schertlinstraße ein Kind im Beisein von dessen Vater beleidigt. Der bislang Unbekannte wurde wie folgt beschrieben: Er soll etwa 1,75 Meter groß und 60 Jahre alt sein, hatte den Angaben zufolge eine korpulente Körperstatur und war mit einer dunklen Jacke und einer Jeans bekleidet. Die Polizei ermittelt nun wegen Beleidigung und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2710. (jaka)

