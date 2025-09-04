Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg
Icon Pfeil nach unten

Augsburg-Antonstviertel: Unbekannter Mann beleidigt Kind auf Supermarktparkplatz

Augsburg-Antonstviertel

Unbekannter Mann beleidigt Kind auf Supermarktparkplatz

Die Polizei in Augsburg ermittelt gegen einen Täter, der im Antonsviertel ausfällig gegenüber einem Kind wurde.
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei in Augsburg bittet nach einem Beleidigungsgedlikt im Antonsviertel um Hinweise.
    Die Polizei in Augsburg bittet nach einem Beleidigungsgedlikt im Antonsviertel um Hinweise. Foto: Alexander Kaya (Symbol)

    Ein bislang unbekannter Täter hat am Dienstag auf einem Supermarktparkplatz in der Schertlinstraße ein Kind im Beisein von dessen Vater beleidigt. Der bislang Unbekannte wurde wie folgt beschrieben: Er soll etwa 1,75 Meter groß und 60 Jahre alt sein, hatte den Angaben zufolge eine korpulente Körperstatur und war mit einer dunklen Jacke und einer Jeans bekleidet. Die Polizei ermittelt nun wegen Beleidigung und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2710. (jaka)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden