Polizei erwischt Autofahrer mit 2,2 Promille Alkohol am Steuer

Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle hat die Polizei in der Gögginger Straße einen deutlich alkoholisierten Autofahrer angehalten.

Kurz nach Mitternacht hat eine Polizeistreife in der Nacht auf Sonntag eine allgemeine Verkehrskontrolle in der Gögginger Straße im Bereich des Antonsviertels durchgeführt. Dabei hielten die Beamten einen 34-Jährigen Pkw-Fahrer an.

Ein Atemalkoholtest lieferte nach Angaben der Polizei ein Ergebnis von über 2,2 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Führerschein des Fahrers beschlagnahmt und eine Blutentnahme durchgeführt. Gegen den 34-Jährigen wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt. (ina)