Augsburg-Antonsviertel

14:46 Uhr

Streit zwischen Männern endet in Durchsuchung

Zwei Männer geraten in Augsburg in Streit. Als die Polizei kommt, greift einer der beiden die Beamten an. Warum es zu einer Durchsuchung kommt.

Es begann mit einem Streit zwischen zwei Männern am Donnerstagnachmittag in der Reisingerstraße im Augsburger Antonsviertel. Dabei schlug ein 47-Jähriger seinen fünf Jahre älteren Kontrahenten. Laut Polizei soll der Jüngere den Älteren schließlich bedroht und ihm gegenüber geäußert haben, er habe eine Waffe zu Hause. Auch als die Polizei eintraf, verhielt sich der 47-Jährige offenbar äußerst aggressiv. Schließlich ging er auf die Beamten los und musste gefesselt werden, heißt es weiter im Bericht. Die Polizisten blieben unverletzt. In Absprache mit einem Richter des Amtsgerichts Augsburg wurde die Wohnung des 47-Jährigen durchsucht. Eine Waffe wurde demnach nicht aufgefunden. Die Polizei ermittelt nun auch wegen eines Körperverletzungsdeliktes gegen den Mann. (ina)

