Augsburg-Antonsviertel

vor 52 Min.

Unbekannter bricht in Garten von Kindergarten ein und beschädigt Gegenstände

Ein Fall von Sachbeschädigung in einem Kindergarten beschäftigt die Polizei in Augsburg.

Die Polizei in Augsburg ermittelt in einem Fall von Sachbeschädigung in einem Kindergarten. Ein unbekannter Täter richtete Sachschaden an.

Im Zeitraum von Mittwoch, 11.30, Uhr bis Montag, 7.45 Uhr, ist ein bislang unbekannter Täter gewaltsam in den Garten eines Kindergartens in der Mundingstraße eingedrungen und hat dort diverse Gegenstände beschädigt. "Es entstand ein Sachschaden von etwa 400 Euro", berichtet die Polizei, die nun wegen Hausfriedensbruchs und Sachbeschädigung ermittelt und unter der Telefonnummer 0821/323-2710 sachdienliche Hinweise entgegennimmt. (jaka)

