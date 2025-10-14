Anwaltverein feiert 75-jähriges Bestehen

Der Augsburger Anwaltverein hat kürzlich ein besonderes Ereignis gefeiert: Anlässlich des 75. Geburtstags gab es im Atrium der Handwerkskammer für Schwaben ein großes Fest; gut 150 Gäste waren geladen. Zu den Festgästen gehörten Vertreter aus Justiz und Anwaltschaft in Augsburg, aber nicht nur: Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) war beispielsweise ebenfalls geladen und sprach ein Grußwort. Weitere Redner waren unter anderem Hans-Joachim Heßler, Präsident des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs und des Oberlandesgerichts München, und Ulrich Wessels, Präsident der Bundesrechtsanwaltskammer. Der Rechtsanwaltsverein in Augsburg wurde im Oktober 1950 nach der Gründung im Jahr 1878 und der Auflösung in der NS-Zeit wiedergegründet. Vorsitzender der Interessensvertretung der Augsburger Anwälte ist Hans-Peter Bernhard, Fachanwalt für Bau-, Architekten- und Sozialrecht. Bundesweit gibt es über 250 örtliche Anwaltvereine, die im Deutschen Anwaltverein (DAV) gebündelt sind. Man setze sich dafür ein, „den Anwaltsberuf weiterzuentwickeln, zu stärken und zukunftsfest zu gestalten“, heißt es zum Selbstverständnis. Zudem positioniere man sich für die Stärkung des Rechtsstaats. (jaka)

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Festakt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Handwerkskammer für Schwaben Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis