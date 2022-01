Augsburg

vor 33 Min.

Anwohner ärgern sich über unangekündigte Baumfällung in Lechhausen

Eine überraschende Baumfällung am Benedikt-Kern-Weg in Lechhausen sorgt für Diskussionen.

Plus Nachbarn schlagen Alarm, als am Benedikt-Kern-Weg in Lechhausen unangekündigt große Bäume fallen. Es kommt zu einem Ortstermin mit einem überraschenden Ergebnis.

Von Eva Maria Knab

Anwohner sind sauer über eine Baumfällaktion des städtischen Tiefbauamtes am Benedikt-Kern-Weg in Lechhausen. Nachbar Michael Tuffentsammer wundert sich, warum dort mehrere große Eschen fallen mussten. "Die Eschen haben kerngesund ausgesehen", sagt er. Dazu es seien auch noch andere große Bäume abgeholzt worden, die Lebensraum für heimische Vögel und andere Wildtiere bieten. Anwohner wollen das Grün vor ihrer Haustüre nicht verlieren. Sie fragen sich, warum diese Fällung trotz der Augsburger Baumschutzverordnung möglich sei.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen