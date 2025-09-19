„Es ist eine Schande“: Diese Augsburger kämpfen gegen die Fällung von 20 Bäumen

Im Schatten hoher Bäume gibt Bernhard Dußmann gleich zu Beginn das Ziel aus: „Wir wollen die restlichen Pappeln retten“, sagt er. Es ist Mittwochvormittag bei strahlender Sonne und herbstlichen Temperaturen im Süden des Augsburger Stadtteils Göggingen. Dußmann und seine Mitstreiter Stephan Meyer und Christiane Held von der Bürgerinitiative „Erhalt der Pappeln am Mühlholz in Göggingen“ haben zum Vor-Ort-Termin geladen. Seit zwei Jahren versucht der Zusammenschluss die hochgewachsenen Pappeln an der Mühlstraße und Am Mühlholz zu erhalten. Die zuständige Hessing-Stiftung möchte sie altersbedingt fällen. Ursprünglich waren es 53 Bäume, nun stehen noch 20. An diesem Mittwoch stellen sich zwei Vertreter der Hessing-Stiftung und Umweltreferent Reiner Erben (Grüne). Die Stimmung ist hitzig.
Augsburg
