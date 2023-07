Augsburg

18:00 Uhr

Anwohner im Domviertel klagt über Lärm: "Mache nachts kein Auge zu"

Plus Ein Augsburger, der seit 40 Jahren im Domviertel lebt, sieht eine negative Entwicklung. Mitunter könne er kaum mehr schlafen. Wie Polizei und Stadt die Lage beurteilen.

Von Ina Marks

Auf dem Video, das ein Anwohner in der Frauentorstraße in Augsburg unlängst nachts aufgenommen hat, ist flackerndes Blaulicht an den Hauswänden zu sehen. Zuvor sind ein paar Leute laut brüllend durch die Straße gerannt. Nun ist die Polizei vor Ort. Offenbar hatte auf der Straße nahe dem Dom eine Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendgruppen abgespielt. Nimmt der Radau im Domviertel zu? Das beklagt ein weiterer Anwohner gegenüber unserer Redaktion. Stadt und Polizei sehen das bisher anders - wollen aber genau hinschauen.

Tatsächlich waren in jener Nacht Ende Juni in der Frauentorstraße zwei Jugendgruppen aneinandergeraten. Es kam zu einer Schlägerei, eine Frau ging mit einer Flasche auf einen Kontrahenten los. Ein Einzelfall - sagt die Polizei. Grundsätzlich ist das Viertel - zumindest aus Sicht der Polizei - kein Brennpunkt für Ruhestörungen durch Nachtschwärmer. Seit Jahresbeginn, so berichtet Polizeisprecher Markus Trieb, gab es in der Frauentorstraße 20 Einsätze wegen Ruhestörung, vier Einsätze waren es in der benachbarten Jesuitengasse. "Nach polizeilicher Bewertung ist hier keine negative Entwicklung festzustellen", konstatiert Trieb. Die Zahl der Einsätze im Zusammenhang mit Ruhestörung bewege sich auf einem Niveau, das für eine Innenstadt unauffällig sei. Anwohner Karl M. (Name geändert) hat eine andere Wahrnehmung.

