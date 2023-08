Anwohner-Klagen gegen "Antons"-Biergarten werden abgewiesen

Der Biergarten im Antonsviertel darf weiter betrieben werden, entschied nun ein Gericht. Drei Anwohner waren gegen die Genehmigung vorgegangen.

Das harte Ringen vor Gericht hat ein Ende: Am Freitag teilte Michael Häuser, Pächter der Gastwirtschaft "Antons" im Augsburger Antonsviertel, mit, dass alle drei Klagen vom Verwaltungsgericht Augsburg abgewiesen wurden. Für ihn sei das eine "sehr gute Nachricht", sagte er auf Anfrage unserer Redaktion. Die Außengastronomie darf nun, mit entsprechenden Auflagen, weiter betrieben werden.

Das Gastronomenpaar Michaela und Michael Häuser kann aufatmen. Die Klagen dreier Anwohner, die den Betrieb im Biergarten eingeschränkt sehen wollten, sind vom Tisch. Wie berichtet, wurde ein Bauantrag für das "Antons" genehmigt. Mit scharfen Auflagen - es dürfen nur noch maximal vier Gäste an einem Tisch sitzen, damit es nicht zu laut wird - darf der Biergarten nun betrieben werden. Die drei Kläger waren auch gegen diese Genehmigung vorgegangen, weil sich ihre Situation durch den neuen Bescheid nicht verbessert habe. Sie bemängelten unter anderem, dass das Lärmgutachten, das für den Bauantrag erstellt werden musste, nicht den "Worst Case" berücksichtigt habe, den schlimmsten Fall - also wenn der Biergarten voll besetzt und es entsprechend laut ist.

Ein Urteil wurde am Verhandlungstag am Donnerstag nicht gesprochen. Die Richter stellten es den Parteien am Freitag zu. Das Wirte-Paar Häuser wurde vom Inhaber des Gebäudes, der Brauerei Riegele, informiert. "Es kann jetzt weitergehen wie gehabt", sagt Michael Häuser.

