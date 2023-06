Augsburg

Anwohner verärgert: Das sagt eine türkische Hochzeitsplanerin zu Autokorsos

Plus Ein Autokorso einer türkischen Feiergesellschaft hat mit Lärm und einer Blockade Anwohner in der Maxstraße verärgert. Eine türkische Hochzeitsplanerin erklärt den Hintergrund.

Schleifen an den Autos und Gehupe – seit jeher machen Hochzeitsgesellschaften in ihren Autos ihrer Freude Luft. Doch wie sich Feiernde mit offenbar türkischem Hintergrund am Samstag in der Maximilianstraße verhalten hatten, brachte Anwohner auf die Barrikaden. Die Polizei berichtet von mehreren derartigen Konvois, die an dem Tag für Einsätze sorgten. Eine Hochzeitsplanerin aus Augsburg, die sich vor allem um türkische Hochzeiten kümmert, erklärt den Hintergrund dieser Autokorsos und sagt, was sie von der Aktion in der Maxstraße hält.

Rund 30 Fahrzeuge hatten, wie berichtet, in Dreierreihe den noch für den Autoverkehr geöffneten Abschnitt der Maxstraße blockiert. Es wurde nicht nur laut gehupt. Wie Anwohner schilderten, sorgten Klappenauspuffe für lautes Knallen. Wie Schüsse oder Handgranaten soll sich der Lärm angehört haben. Laut Polizei gingen an dem Samstag mehrere Mitteilungen über lärmende Autokorsos in Stadtbereich ein, unter anderem am Plärrer und in Gögginger-, Donauwörther und Ulmer Straße. In zwei Fällen ermittelt die Polizei wegen Rauchböllern wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz. Geprüft werde, ob verkehrsrechtliche Verstöße, Ordnungswidrigkeiten oder Straftaten vorliegen. "Wenn eine Straße blockiert wird, geht das zu weit", sagt auch Ayse Karaagac. Die 59-jährige Augsburgerin, gebürtig aus Istanbul, kennt sich mit türkischen Feierlichkeiten aus. Sie wünscht sich auf beiden Seiten mehr Rücksicht.

