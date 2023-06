Anwohner verärgert: Was eine türkische Hochzeitsplanerin zu Autokorsos sagt

Ein Autokorso einer türkischen Feiergesellschaft hat mit Lärm und einer Blockade Anwohner in der Maxstraße verärgert. Eine türkische Hochzeitsplanerin erklärt den Hintergrund.

Schleifen an den Autos und Gehupe – seit jeher machen Hochzeitsgesellschaften in ihren Autos ihrer Freude Luft. Doch wie sich Feiernde mit offenbar türkischem Hintergrund am Samstag in der Maximilianstraße verhalten hatten, brachte Anwohner auf die Barrikaden. Die Polizei berichtet von mehreren derartigen Konvois, die an dem Tag für Einsätze sorgten. Eine Hochzeitsplanerin aus Augsburg, die sich vor allem um türkische Hochzeiten kümmert, erklärt den Hintergrund dieser Autokorsos und sagt, was sie von der Aktion in der Maxstraße hält.

Rund 30 Fahrzeuge hatten, wie berichtet, in Dreierreihe den noch für den Autoverkehr geöffneten Abschnitt der Maxstraße blockiert. Es wurde nicht nur laut gehupt. Wie Anwohner schilderten, sorgten Klappenauspuffe für lautes Knallen. Wie Schüsse oder Handgranaten soll sich der Lärm angehört haben. Laut Polizei gingen an dem Samstag mehrere Mitteilungen über lärmende Autokorsos in Stadtbereich ein, unter anderem am Plärrer und in Gögginger-, Donauwörther und Ulmer Straße. In zwei Fällen ermittelt die Polizei wegen Rauchböllern wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz. Geprüft werde, ob verkehrsrechtliche Verstöße, Ordnungswidrigkeiten oder Straftaten vorliegen. "Wenn eine Straße blockiert wird, geht das zu weit", sagt auch Ayse Karaagac. Die 59-jährige Augsburgerin, gebürtig aus Istanbul, kennt sich mit türkischen Feierlichkeiten aus. Sie wünscht sich auf beiden Seiten mehr Rücksicht.

Hochzeitsplanerin aus Augsburg: "Das ist auch in der Türkei Tradition"

Seit 25 Jahren plant Ayse Karaagac in Augsburg internationale Hochzeiten, vor allem türkische. Sie weiß, wie da gefeiert wird und dass Autokorsos dazugehören. "Das ist Tradition." Wenn die Braut für die Feierlichkeit abgeholt werde, gelte es als Ehre, wenn viele Menschen dabei sind. "Die Autos sind mit Blumen, Schleifen oder Fahnen geschmückt. Man sucht einen Platz, wo man im Konvoi fahren kann, alle sind fröhlich und freuen sich." Gemeinsam fahre man dann zu einem großen Saal, wo das Fest stattfindet. Manche Klagen von Anwohnern verstehe sie nicht.

"Man kann sich doch mitfreuen und mittanzen." Die Maximilianstraße sei nun einmal eine Feiermeile, findet die 59-Jährige. Aber, das betont die Deutsch-Türkin auch, man dürfe es nicht übertreiben. So etwas, wie am Samstag, sei eine unrühmliche Ausnahme. "Es wissen alle, dass sie so etwas nicht machen dürfen." Als Hochzeitsplanerin bitte sie ihre Kunden schon im Voraus, es beim Feiern nicht zu übertreiben. Außerdem, so bemerkt sie, gebe es die Autokorsos nicht nur bei türkischstämmigen Menschen.

Autokorso in Augsburger Maxstraße verärgerte die Anwohner

"Bosnier, Albaner und andere Völker feiern ebenfalls in Konvois. Das ist bei Menschen aus südlicheren Ländern so der Brauch." Dieser wird auch bei Beschneidungsfeiern gepflegt. Wie eben am vergangenen Samstag. Ein Autokorso, so teilte die Polizei mit, war auf eine Beschneidungsfeier zurückzuführen. "Da geht es um den Prinz in der Familie, da wird die Feier auch repräsentiert", sagt Ayse Karaagac, die daran nichts Schlimmes finden kann, solange alles im Rahmen bleibe. Ohnehin würden die Autokonvois bei Hochzeiten immer kleiner werden.

Bis vor ein paar Jahren seien auf türkischen Hochzeiten an die 600 Gäste eingeladen gewesen. Das habe sich geändert. Denn inzwischen würden die meisten Brautpaare selber ihre Gästeliste erstellen. "Früher hatten das ihre Eltern übernommen - und die haben jeden eingeladen", sagt Ayse Karaagac und lacht.