Augsburg

vor 55 Min.

Antikörpertests in Augsburg immer gefragter – aber für wen lohnen sie sich?

In Laboren werden Blutproben für Antikörpertests untersucht. Viele solcher Labore befinden sich in Augsburg.

Plus Reicht mein Corona-Schutz? Wegen dieser Frage werden Antikörpertests in Augsburg immer beliebter. Wo Tests möglich sind, was sie aussagen - und wovon Experten abraten.

Von Max Kramer

Vor rund einem halben Jahr war die Augsburger Welt eine andere. Es war Frühsommer, die Inzidenz bewegte sich mit großen Schritten in Richtung niedriger Zweistelligkeit, die Augsburgerinnen und Augsburger strömten ins Impfzentrum und in Hausarzt-Praxen für den ersten Piks. Nun, mal fünf, mal sechs, mal sieben Monate danach, stehen sie vor der Frage: Wie gut ist mein Immunsystem noch vor Corona geschützt? Um das zu überprüfen, greifen immer mehr Menschen, auch Genesene, zu einem Antikörpertest. Entsprechende Angebote gibt es in Augsburg viele - doch nicht immer ist es sinnvoll, sie auch in Anspruch zu nehmen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen