April, April: Auf den Palmen in der Augsburger Innenstadt liegt Schnee

Der Winter gibt noch mal ein kurzes Gastspiel. Der Räumdienst der Stadt war gut vorbereitet.

Die Wetterprognosen haben gestimmt: Am Wochenende kam der Winter noch mal nach Augsburg zurück. Der Schnee machte den Verkehrsteilnehmern allerdings wenig zu schaffen. Im Stadtgebiet gab es keine größeren witterungsbedingten Unfälle. Die winterlich verschneite Landschaft lud am Wochenende zu Spaziergängen ein.

In der Nacht auf Samstag hatte es am stärksten geschneit. Einige Zentimeter Schnee blieben liegen. Die Streu- und Räumdienste der Stadt rückten frühzeitig aus. Ein Sprecher der Polizei sagte am Samstag: "Die Lage im Stadtgebiet Augsburg ist ruhig." In den frühen Morgenstunden musste die Autobahn allerdings zweimal komplett gesperrt werden. Bei den kleineren Unfällen gab es keine Verletzten. Ähnlich sah es in der Nacht auf Sonntag aus. Es fiel ebenfalls noch mal etwas Schnee. Der Räumdienst der Stadt war auch am Sonntag im Einsatz.

30 Bilder Winter im April - die Bilder aus Augsburg Foto: Michael Hochgemuth

Auch die Geh- und Radwege waren in Augsburg frühzeitig geräumt

Die Stadt Augsburg war auf den Schnee vorbereitet. Die städtischen Räum- und Streufahrzeuge rückten an beiden Tagen wie geplant aus. Auch die Geh- und Radwege entlang der Hauptstraßen waren vom Schnee befreit. Lange liegen bleiben dürfte der Schnee jedoch nicht.

Für Verkehrsteilnehmer machte der Schnee am Wochenende keine Probleme. Foto: Michael Hochgemuth

Dass es im April schneit, ist eher die Ausnahme. In Grünanlagen blieb der Schnee zunächst länger liegen als auf den Straßen. Für viele Menschen, die es am Wochenende ins Freie zog, waren die Winterlandschaften ein beliebtes Fotomotiv. In der Nacht auf Montag waren Temperaturen von bis zu minus zehn Grad für Augsburg angekündigt. Am Montag soll die Sonne scheinen, bei bis zu sieben Grad. Das dürfte es dann für den Schnee endgültig gewesen sein.