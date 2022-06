Augsburg

Arbeit für ukrainische Flüchtlinge: Die Suche ist nicht einfach

Plus Viele der ukrainischen Flüchtlinge in Augsburg wollen auf eigenen Beinen stehen und auch arbeiten. Dabei ist weniger die Qualifikation das Problem als die Bürokratie.

Von Andrea Wenzel

Tanja Demchenko lebt seit Mitte März in Augsburg. Sie ist mit ihren beiden Töchtern, 5 und 14, aus Czernowitz vor dem Krieg in der Ukraine geflohen. Am liebsten würde sie so schnell wie möglich zurück in die Heimat – ins eigene Haus und zu ihrem Mann. Doch bis dahin muss sie ihr neues Leben in Augsburg organisieren. Sie möchte möglichst unabhängig sein und auf eigenen Beinen stehen. Deshalb hat sie sich schnell nach einem Arbeitsplatz umgesehen. Doch das ist nicht so einfach, wie man sich das trotz der großen Hilfsbereitschaft vorstellt.

