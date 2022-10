Arbeitsagentur in Augsburg meldet eine Rekordzahl

Die Arbeitsagentur meldet einen Rekord – und es geht nicht um die Arbeitslosigkeit. Es gab noch nie so viele sozialversicherungspflichtige Beschäftigte im Raum Augsburg.

Normalerweise wird im monatlichen Bericht der Agentur für Arbeit die Situation auf dem heimischen Arbeitsmarkt intensiv beleuchtet. Dieses Mal stand allerdings ein anderer Aspekt im Vordergrund. Es gibt eine erfreuliche Nachricht. Elsa Koller-Knedlik, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Augsburg, sagt: "Zum Stichtag März 2022 hatten wir knapp 268.700 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in der Region, so viele wie noch nie zuvor." Dies bedeute eine Zunahme von mehr als 4600 Personen zum Vorjahr. Derzeit gehen 83.189 Personen (31,0 Prozent) einer Teilzeitbeschäftigung und 185.443 Personen einer Vollzeitbeschäftigung nach.

Die Arbeitslosenquote liegt im Raum Augsburg bei 4,2 Prozent

Saisonüblich geht im September die Zahl der Arbeitslosen zurück. Dies ist auch in der Region Augsburg der Fall. Allerdings war der Rückgang in diesem Jahr nicht so stark wie in den Vorjahren. Die Arbeitslosenquote ging von 4,3 Prozent auf 4,2 Prozent zurück. Im September 2021 waren es 3,9 Prozent. Derzeit gibt es im Wirtschaftsraum Augsburg insgesamt 16.320 Arbeitslose. In den heimischen Betrieben wächst allerdings die Skepsis.

Elsa Koller-Knedlik informiert: "Der Arbeitsmarkt in der Region Augsburg bleibt weiterhin stabil, auch wenn die Zahl der offenen Stellen weiter gesunken ist." Der Bestand an Arbeitsstellen beträgt im September 6859, es sind 226 Stellen weniger als im August. Im regionalen Vergleich liegt die Arbeitslosigkeit im Stadtgebiet Augsburg bei 5,8 Prozent. Im Kreis Aichach-Friedberg sind es 2,8 Prozent, im Kreis Augsburg 2,9 Prozent. Dies entspricht einer Vollbeschäftigung.

