Arbeitsausfälle wegen Corona nehmen in Augsburg deutlich zu

Laut AOK hat sich die Zahl der Krankschreibungen wegen Corona in Augsburg 2021 mehr als verdoppelt. Die Untersuchung deutet auch auf einen positiven Nebeneffekt hin.

Die Corona-Pandemie hat mit Blick auf die Gesundheit der Augsburgerinnen und Augsburger deutliche Spuren hinterlassen. Dies zeigt sich an den Todeszahlen - Auswertungen von Stadt Augsburg und Freistaat Bayern deuten darauf hin, dass wegen der Pandemie gerade in vergangenen Winterwellen mehr Menschen als statistisch erwartbar ums Leben gekommen sind. Doch auch in milderer Ausprägung hat sich das Virus auf die Gesundheit der Menschen ausgewirkt - und zwar im Verlauf immer deutlicher, zumindest mit Blick auf die ersten beiden Corona-Jahre 2020 und 2021. Zu diesem Schluss kommt eine aktuelle Untersuchung der AOK Bayern, mit rund 4,5 Millionen Versicherten die größte Krankenkasse in Bayern.

Zahlreiche Menschen in Augsburg waren wegen Corona krankgeschrieben

Der Auswertung zufolge entfielen im vergangenen Jahr in Augsburg 4211 Arbeitsunfähigkeitsfälle auf die gesicherte Diagnose Covid-19. Das entspricht mehr als einer Verdopplung im Vergleich zum Vorjahr (1751). Allerdings sind die Vergleichszeiträume unterschiedlich - der erste Corona-Fall wurde Anfang März 2020 registriert. Während statistisch also die Zahl der Corona-Krankmeldungen stieg, ging der Anteil aller Atemwegserkrankungen im zweiten Pandemiejahr 2021 deutlich zurück, auf 30,9 Krankmeldungen je 100 AOK-versicherte Berufstätige. Als einen Grund sieht die AOK Corona-Maßnahmen: "Abstand halten, Hygienemaßnahmen, beachten, Maske tragen - die Ausbreitung anderer Krankheitserreger dürfte dadurch ebenfalls eingedämmt worden sein", heißt es in einer entsprechenden Mitteilung.

Ähnlich häufig wie Atemwegserkrankungen waren 2021 in Augsburg Muskel- und Skeletterkrankungen. Hier gibt die AOK 30,5 Krankmeldungen je 100 AOK-versicherte Berufstätige an. Allerdings liegt die Krankheitsdauer in diesem Bereich deutlich höher, bei rund 584,2 Fehltagen je 100 Versichertenjahre. Zum Vergleich: 292,1 Krankheitstage ergaben sich aufgrund von psychischen Erkrankungen, 238,6 wegen Atemwegserkrankungen.

Zahl der Krankschreibungen nahm laut AOK zu

Laut AOK stieg die Zahl aller Krankmeldungen in Augsburg 2021 um 2,1 Prozent, gleichzeitig sank die durchschnittliche Krankheitsdauer ebenfalls um 2,1 Prozent - auf 14,2 Tage. Bayernweit waren AOK-Versicherte im Durchschnitt 17,5 Tage krank. Auch beim Krankenstand - er gibt die Zahl der arbeitsunfähig geschriebenen Kranken bezogen auf 100 AOK-Mitglieder an - steht Augsburg mit 4,7 Prozent gut da. Im ganzen Freistaat waren es 4,8 Prozent, im Regierungsbezirk Schwaben 4,9 Prozent.

Während die AOK also zum Schluss kommt, die Augsburgerinnen und Augsburger seien "im bayernweiten Vergleich gesünder", deuten Zahlen der Barmer-Krankenversicherung auf ein etwas anderes Bild hin. Ihren Daten zufolge lag die Zahl der durchschnittlichen Fehltage im vergangenen Jahr bei 16,2 - und damit zwar deutlich unter dem Bundes-Durchschnitt (17,5), aber über dem Wert im gesamten Freistaat (15,8). Von den Fehltagen der Augsburgerinnen und Augsburger entfielen demnach im Schnitt 3,75 auf psychische Erkrankungen, 3,6 auf Muskel-Skelett-Erkrankungen, 2,2 auf Verletzungen und Vergiftungen sowie 1,7 auf Atemwegserkrankungen.