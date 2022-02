Arbeitskampf bei Premium Aerotec in Augsburg ist vom Tisch

Plus Konzern und Betriebsrat einigen sich. Der Standort Augsburg wird nicht zerschlagen. Doch der deutsche Mittelständler Mubea hat Interesse an dem Werk.

Die ganze Nacht durch wurde von Montag auf Dienstag in Hamburg gerungen, dann stand morgens nach einem 18-stündigen Verhandlungs-Marathon fest: Die Gewerkschaft IG Metall, Betriebsrat und die Arbeitgeberseite von Airbus haben sich auf einen Tarifabschluss geeinigt. Damit wurde der sich zuletzt massiv zuspitzende Konflikt zwischen beiden Seiten um die Zukunft der deutschen Luftfahrtwerke des europäischen Konzerns beigelegt. Der von der IG Metall angedrohte Arbeitskampf ist vom Tisch, auch weil betriebsbedingte Kündigungen bis Ende 2030 ausgeschlossen sind.