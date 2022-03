Arbeitslosenzahlen in Augsburg nähern sich dem Vor-Corona-Niveau

Trotz anhaltender Corona-Krise sinken die Arbeitslosenzahlen in Augsburg im Vergleich zum Vorjahr deutlich. Allerdings spielt ein Aspekt hierbei eine wichtige Rolle.

Trotz Corona und den wirtschaftlichen Folgen der Pandemie zeigt sich der Arbeitsmarkt in Augsburg und der Region weiter stabil. Wie die aktuelle Auswertung der Arbeitsagentur Augsburg für Februar belegt, sinken die Arbeitslosenzahlen im Vergleich zum Vorjahresmonat deutlich von 4,8 auf 3,8 Prozent.

Trotz Corona: Arbeitslosenzahlen in Augsburg sinken deutlich

"Wir nähern uns immer weiter dem Vorkrisenniveau", so Elsa Koller-Knedlik, Chefin der Agentur für Arbeit Augsburg. Mit einer Quote von 2,7 Prozent im Landkreis Augsburg sowie 2,6 Prozent im Landkreis Aichach-Friedberg bewegen sich diese beiden Regionen im Bereich der Vollbeschäftigung. In der Stadt Augsburg liegt die Arbeitslosenquote derzeit bei 5,3 Prozent und damit 1,4 Prozent unter dem Wert aus dem Vorjahr. Im Februar 2019 lag der Wert bei 5,1 Prozent.

Elsa Koller-Knedlik ist Chefin der Agentur für Arbeit Augsburg. Foto: Silvio Wyszengrad

Einen Aufwärtstrend erkennt man auch bei der Nachfrage nach Arbeitskräften: 1978 Stellen sind im Februar neu in die Jobbörse aufgenommen worden. "Das sind 68,5 Prozent mehr als zum Vorjahr", so Koller-Knedlik. Auch in krisengebeutelten Branchen wie dem Einzelhandel oder der Gastronomie verbuche man einen deutlichen Zuwachs an neuen Stellen. Die anstehenden Lockerungen würden die Lage insbesondere für den Handel und die kontaktintensiven Dienstleistungen verbessern, so die Arbeitsmarktexpertin. Auch der Stellenbestand liege mit 6456 Angeboten weiter deutlich über dem Vor-Corona-Niveau.

Kurzarbeit stützt den Arbeitsmarkt in Augsburg und der Region

Dass das Modell der Kurzarbeit weiter seinen Beitrag zur stabilen Arbeitsmarktlage beiträgt, ist dabei aber nicht völlig außer Acht zu lassen. Noch liegt die Zahl der Kurzarbeiter deutlich höher als vor Corona. Im Februar 2020 waren 360 Kurzarbeiter vermerkt. In den aktuellsten Zahlen aus August 2021 waren es knapp über 6000. Auch Stand Februar 2022 dürften die Zahlen noch deutlich über dem Wert aus 2020 liegen, interpretiert Pressesprecherin Daniela Ruhrmann Hochrechnungen und die Zahl an Anzeigen für Kurzarbeit.