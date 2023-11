Augsburg

12:00 Uhr

Archäologen untersuchen vor dem großen Wurf das Areal am Bauernmarkt

Plus Die Stadt Augsburg möchte die Aufenthaltsqualität am Stadtmarkt erhöhen. Es handelt sich um eine Millioneninvestition. So sieht der Zeitplan aus.

Von Michael Hörmann Artikel anhören Shape

Das große Bauloch auf dem Areal des Augsburger Stadtmarkts ist nicht zu übersehen. Reinfallen kann allerdings niemand, da Bauzäune das Areal abriegeln. Wenn das Wetter es zulässt, sind Archäologen im Einsatz. Mal wieder in Augsburg. Bei den Grabungen handelt es sich um archäologische Probegrabungen, teilt die Stadt auf Anfrage mit. Die Untersuchungen seien auf Grund der angedachten Nutzung des Areals notwendig. Die Stadt möchte den Bauermarkt, wie das Areal heißt, künftig attraktiver gestalten. Es soll ein Platz mit hoher Aufenthaltsqualität entstehen. Insgesamt handelt es sich um ein Millionenprojekt, zu dem ferner die Sanierung der Bäckergasse am Markt gehört. Händler und Kunden benötigen jedoch Geduld, denn die Finanzierung ist längst nicht in trockenen Tüchern.

Früher war auf dem Areal des Bauernmarkts in Augsburg sehr viel los

Untersucht wird ein Teilbereich, der unmittelbar vor dem ehemaligen Stadtarchiv liegt. In dem Gebäude sitzt jetzt das Unternehmen Klassik Radio, das von Ulrich Kubak geführt wird. Früher verkauften am Bauernmarkt zahlreiche regionale Landwirte und Gemüsebauer ihr Sortiment. Diese Händler gibt es auch jetzt noch, doch die Zahl hat sich deutlich reduziert. Die verbliebenen Händler stehen mit ihren Ständen freitags und samstags in der Bäckergasse.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen